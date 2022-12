Joachim Low - AFP

Publicado 11/12/2022 13:36

Rio - Com o cargo de Tite oficialmente vago, após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo, alguns nomes começam a pintar como possibilidades para assumir o Brasil de olho no Mundial de 2026. De acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", um nome que causou muita tristeza nos brasileiros vem sendo avaliado pela CBF.

Trata-se de Joachim Low, treinador campeão do mundo pela Alemanha em 2014, e que comandou a equipe europeia que impôs ao Brasil o seu maior vexame em um jogo de Copa do Mundo: o 7 a 1 diante dos alemães no Mineirão, pela semifinal da competição.

Além de Low, outro nome ventilado é o do treinador chileno Manuel Pellegrini, que já dirigiu o Real Madrid, o Manchester City e atualmente trabalha no Real Betis, da Espanha.

Na imprensa brasileira, os nomes que vem aparecendo com mais força são os de Abel Ferreira e Jorge Jesus. Além disso, Fernando Diniz teria a aprovação de jogadores do Brasil que estiveram na Copa do Catar.