Éverton Ribeiro teve poucas chances com a seleção brasileira na Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Éverton Ribeiro teve poucas chances com a seleção brasileira na Copa do Mundo Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/12/2022 10:24

Com um emocionado Tite, alguns jogadores da seleção brasileira e a comissão técnica desembarcaram no Rio de Janeiro na manhã deste domingo (11), no Aeroporto Tom Jobim/Galeão. O único a falar com a imprensa sobre a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo foi Éverton Ribeiro.

O jogador do Flamengo, que jogou poucos minutos na derrota por 1 a 0 para Camarões, com reservas na fase de grupos, admitiu que ainda é difícil falar sobre o fim do hexa e que a eliminação nos pênaltis ainda assombra o grupo. A seleção brasileira terminou a Copa do Mundo em sétimo lugar, pior colocação desde 1990, na Itália.



"Não esperávamos. Estávamos muito confiantes de chegar à final. Infelizmente não foi o resultado que queríamos, que era ser campeões. O Brasil merecia. Não tem muito o que falar, são momentos difíceis, que tenta se confortar com palavras, mas é difícil, foi um baque total. Ainda estamos digerindo isso, essa ferida vai ficar aberta por um bom tempo. Mas temos que seguir em frente, temos carreiras pela frente, nos nossos clubes. Agora é tentar se recuperar o mais rapidamente possível", afirmou.



Além de Éverton Ribeiro, Pedro e Weverton, que jogam no futebol brasileiro, Danilo, Raphinha e Ederson foram outros jogadores que também desembarcaram no Rio. Tite, de máscara, e aparentando estar emocionado, apenas agradeceu às pessoas que aplaudiram a delegação no saguão do aerporto.

A maioria do grupo ficou na Europa. O voo da seleção brasileira que saiu do Catar ainda fez uma escala em Londres, antes de vir para o Brasil.