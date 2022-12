Vinicius Junior deverá ter novas chances em Copas - AFP

Vinicius Junior deverá ter novas chances em CopasAFP

Publicado 11/12/2022 14:51

Rio - Com o sonho do hexa adiado, a seleção brasileira terá que juntar os cacos para pensar em 2026. A equipe convocada por Tite tem jovens talentos que têm totais condições de estarem presentes na Copa do Mundo que irá acontecer na América do Norte. Confira abaixo com qual idade os convocados por Tite vão estar no próximo Mundial.

O setor de goleiros contou com Alisson, Ederson e Weverton. O titular, que defende o Liverpool, estará com 34 anos, idade considerada razoável para a posição. Caso esteja vivendo uma boa fase tem totais condições de ser novamente convocado. O mesmo acontece com o goleiro do City, que estará com 33. Já o arqueiro do Palmeiras terá 38 anos. Para o gol, a idade não é tão avançada, mas a missão de estar novamente no Mundial parece menos simples.

Para a lateral direita, Tite chamou os veteranos Daniel Alves e Danilo. O ex-jogador do Barcelona dificilmente terá condições aos 43 anos, já o atleta da Juventus terá 35 anos. Com isso, pode alimentar alguma esperança de disputar mais uma Copa. Na esquerda, Alex Sandro passa por situação idêntica a Danilo, enquanto Alex Telles é mais novo e terá 33 anos. A posição é considerada carente no futebol brasileiro e caso novos nomes não apareçam os dois podem ter condições de disputar mais um Mundial.

Na defesa, Thiago Silva já admitiu que encerrou seu ciclo na Seleção. Aos 42 anos, dificilmente o capitão de Tite terá uma nova chance. Marquinhos terá 32 anos e referência no setor tem tudo para estar presente. Éder Militão terá 28 anos e muito provavelmente poderá assumir a condição de titular na vaga de Thiago. Já Brenner terá 29 anos e terá plenas condições de disputar outra Copa do Mundo.

Para a posição de volante, Casemiro terá 34 anos. O jogador não afirmou que seu ciclo na seleção brasileira se encerrou e caso esteja em alto nível pode seguir sendo convocado. Fabinho, seu reserva, tem um ano a menos, e aparece em situação semelhante. Bruno Guimarães terá 29 anos e desponta como um possível titular para o próximo Mundial. Já Fred, que recebeu muitas críticas pelo desempenho na competição, terá 33 anos.

Lucas Paquetá, que foi titular na seleção brasileira, terá 29 anos, na próxima Copa. A posição que o jogador ocupa deverá ser bastante concorrida, mas caso mantenha o nível, o ex-jogador do Flamengo tem totais condições de convocação. Neymar terá 34 anos e ainda não definiu seu futuro. Everton Ribeiro com 37 anos, dificilmente terá uma nova chance. O meia-atacante Rodrygo, que atuou como meia em boa parte dos jogos, terá 25 anos e como uma grande promessa do futebol brasileiro, deverá ter totais condições de voltar a disputar uma Copa do Mundo.

Destaque do Real Madrid, Vinicius Junior vai ter 26 anos. Com isso, tem boas chances de disputar outra Copa do Mundo. Raphinha e Richarlison, que foram titulares com Tite, vão ter 29 anos. Caso mantenham o alto nível deverem receber novas oportunidades. Martinelli terá 25 anos, e Antony terá 26 anos. Os dois poderão ter novas chances, caso mantenham o nível. Fechando a lista, Gabriel Jesus e Pedro vão ter ambos 29 anos e poderão ter novas oportunidades em Copas do Mundo.