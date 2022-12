Ángel Dí Maria - JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 11/12/2022 16:48

No segundo treinamento para as semifinais da Copa do Mundo, o treinador Lionel Scaloni teve uma grande notícia. Titular e um dos líderes da equipe, Angel Di Maria voltou aos treinos integrais e pode voltar ao time titular na próxima terça-feira (13), contra a Croácia.

O atleta vem sofrendo vem sentindo uma lesão na coxa desde o jogo contra a Polônia, ficando de fora contra a Austrália, nas oitavas, e atuou por apenas 10 minutos contra a Holanda, nas quartas de final. Ele, inclusive, não treinou no treinamento realizado no último sábado (10).

A dúvida, agora, fica para Scaloni sobre o esquema tático. Ele pode manter o esquema com três zagueiros que deu maior segurança defensiva ou pode voltar com apenas dois zagueiros a entrada de Di Maria. No entanto, a preocupação fica com os desfalques dos laterais Montiel e Acuña, que devem ser substituídos por Molina e Tagliafico.