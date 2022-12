Juranovic foi só elogios ao meio de campo da Croácia - JACK GUEZ / AFP

Publicado 11/12/2022 16:06

Grande trunfo da Croácia para segurar o Brasil, o meio de campo formado por Modric, Brozovic e Kovacic foi motivo de elogios do lateral-direito Josip Juranovic. Um dos destaques do time, o jogador do Celtic chegou a ser chamado de 'melhor jogador do mundo' pelo assessor de imprensa croata.

"Luka (Modric), Marcelo (Brozovic) e Mateo (Kovacic) é o melhor meio de campo croata que tivemos. Não sei quando isso acontecerá novamente. Tocar a bola para eles é mais seguro do que colocar dinheiro no banco", elogiou Juranovic, em coletiva de imprensa neste domingo (11).







Agora, a Croácia tentará pela segunda Copa do Mundo seguida chegar à final. Mas, para isso, terá de superar outro gigante do futebol, a Argentina, nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail.



"Queremos fazer o nosso povo feliz, voltar para casa orgulhosos e de cabeça erguida. Os argentinos também querem isso. Somos um país tão pequeno com um grande coração", completou Juranovic.