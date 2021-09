Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 03/09/2021 00:06

Foi difícil, mas o Brasil conseguiu a vitória diante do Chile no Estádio Monumental de Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Com Neymar em péssima noite, principalmente pela questão física, quem brilhou foi Everton Ribeiro, que marcou o gol do triunfo brasileiro fora de casa.

O começo da partida foi esperançoso para os brasileiros, com Gabigol criando boa chance logo no primeiro lance. Porém, o que se viu depois foi um controle do Chile, que teve mais a bola e criou as principais chances. Os donos da casa, inclusive, balançaram as redes aos 32 minutos, com Morales, mas o árbitro marcou impedimento de Mena, que deu a assistência. A Seleção apostou nos contra-ataques, mas não teve sucesso.

Neymar e Casemiro tiveram boas oportunidades, mas finalizaram mal. O destaque brasileiro foi Weverton, que fez boa defesa e garantiu o 0 a 0. Já do lado chileno, Isla deu trabalho à marcação, e Vidal criou lances de perigo, sobretudo com chutes de fora da área.

No segundo tempo, o roteiro foi diferente. Não para Neymar, que continuou tendo uma atuação aquém do que é espero do camisa 10. Mas a seleção brasileira voltou melhor do intervalo. E, aos 18 minutos, os comandados por Tite abriram o placar. Danilo avançou pela direita e tocou para o meio. Everton Ribeiro acionou Neymar, que chutou nas mãos de Bravo. No rebote, Everton Ribeiro encheu o pé e mandou para as redes.

Foi o segundo gol de Everton Ribeiro em 16 jogos pela Seleção. O primeiro foi na vitória sobre o Peru, na primeira fase da Copa América. Aos 22, o Brasil quase ampliou. Neymar cobrou falta na área, Militão cabeceou e a bola ficou "viva". Marquinhos disputou com a defesa, ganhou e chutou sem tanta força. Bravo fez a defesa.

Aos 38, uma notícia ruim para Tite. O zagueiro Marquinhos, que estava pendurado, recebeu amarelo. Com isso, o defensor, principal jogador no setor defensivo da Seleção, não encara a Argentina no domingo, na Arena Neo Química, as 16h.

Com a vitória sobre o Chile, o Brasil chegou a 21 pontos e continua líder isolado na tabela das Eliminatórias. O segundo colocado, a Argentina, próximo adversário dos brasileiros está com 15.