Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/09/2021 20:38

A seleção brasileira está escalada para encarar o Peru nesta quinta-feira, na Arena Pernambuco, às 21h30, pela décima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Tite resolveu escalar o time que jogaria diante da Argentina, com jogadores do Flamengo.

O Brasil vai a campo com Weverton; Danilo, Éder Militão, Lucas Veríssimo e Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paqueta; Gabigol e Neymar.

Sem poder ser alcançado, o Brasil terminará a rodada na liderança da tabela da competição mesmo se não vencer o Peru nesta noite. A rodada começou com os brasileiros com 21 pontos e o segundo lugar, a Argentina, com 16.