Wilton Pereira Sampaio em partida entre França e Inglaterra - AFP

Publicado 13/12/2022 14:06

Os brasileiros seguem com força e prestígio na Copa do Mundo do Catar. Me refiro especificamente aos árbitros, que foram mantidos na competição e ganham força nessa reta final. Wilton Pereira Sampaio foi duramente criticado após a eliminação da Inglaterra para a França, mas avalio seu desempenho como uma atuação boa, firme e segura, mesmo tendo auxílio do VAR em algumas situações, como no lance do pênalti a favor dos ingleses.

No lance, houve uma disputa onde o Wilton entendeu como jogo normal, sendo salvo pelo VAR, que viu um toque de ombro a ombro. Importante ressaltar que, mesmo a bola estando em disputa, ombro a ombro é permitido, mas ombro nas costas não, ainda mais causando uma força desproporcional e deslocando totalmente o atacante da Inglaterra da jogada.

Mesmo assim, entendi que de forma geral o Wilton foi muito bem, principalmente no posicionamento e na parte física, que é o que a Fifa exige de um árbitro moderno, então ele atendeu todas as exigências que o jogo apresentou.

A Fifa fez mais um corte no quadro, liberando alguns árbitros e os brasileiros continuam lá, o que gera uma expectativa e a gente espera que possamos ter o Wilton ou o Raphael Claus nas finais. Pelo momento atual, o Wilton estaria à frente, mas eu não me surpreenderia com a presença do Claus.



O futebol é momento, a arbitragem não é diferente, então sendo assim, acredito muito na presença do Wilton em um dos jogos finais.

Então fica a torcida, pois estamos bem representados, já que nossa Seleção veio embora para casa sem o título.

Seguimos!