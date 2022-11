Ivan Barton - AFP

Ivan BartonAFP

Publicado 29/11/2022 14:08

A segunda partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar contra a Suíça foi arbitrada pelo Ivan Barton, de El Salvador, que teve uma atuação segura e bastante conservadora, onde ele tentou ao máximo levar o jogo e os jogadores numa temperatura boa, sem elevar. O conjunto da obra foi facilitado por conta da postura dos atletas brasileiros, que são consideravelmente educados, buscam somente jogar bola, favorecendo a parte técnica e disciplinar.

Falando sobre a área disciplinar, o único que poderia ter levado um cartão amarelo por conta de uma falta que cometei, seria o Thiago Silva, porém o jogo apresentava um nível técnico tão elevado, que é aceitável se relevar tal lance.

De modo geral, o Ivan Barton só teve trabalho efetivamente em um lance, no qual foi socorrido pelo VAR, justamente na anulação do que seria o primeiro gol do Brasil. No primeiro momento, o Richarlison sai da 'Posição A' para a 'Posição B', se beneficiando do impedimento, interferindo no jogo através de uma vantagem, que resulta no gol do Vinícius Júnior, perfeitamente anulado.

O que poderia ter sido um erro grave, o VAR entrou em cena, como deve ser, solucionando o problema, com isso a arbitragem do Ivan Barton não foi comprometida em nada. Gostei bastante. Tanto ele, quanto seus assistentes foram muito bem no jogo.

Seguimos!