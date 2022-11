Wilton Pereira Sampaio - CESAR GRECO/Palmeiras

Publicado 09/11/2022 10:08

Rio - No último domingo, o Vasco da Gama conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, após vencer o Ituano (SP) pelo placar de 1 a 0, e eu quero destacar a atuação impecável do Wilton Pereira Sampaio (GO) na partida, que foi o último grande compromisso do árbitro que estará representando o Brasil na Copa do Mundo 2022.

Foi uma arbitragem de gente grande, sem deixar passar absolutamente nada. Ele apitou muito bem, com as expulsões corretas, equilibrando e fazendo o verbal preventivo na hora que deveria, quando tinha que entrar com o cartão amarelo, ele entrou. Até o possível pênalti, questinado por muitos, não vi nenhum tipo de infração na jogada, pois a bola estava em jogo e o contato não gera nenhuma lesão, nem qualquer tipo de dificuldade para o goleiro e nem ele mesmo reclama da disputa da bola.

A atuação do Wilton neste jogo foi uma das melhores de sua carreira, inclusive ele estava tão focado, que em alguns momentos a imagem da TV mostra que o canto da boca dele estava esbranquiçado, de tão tenso devido à adrenalina da partida.

Todo o contexto do jogo, que trouxe de volta à divisão de elite do nosso futebol um dos clubes mais tradicionais e históricos, que é o Vasco da Gama, só engradecem a atuação do Wilton Pereira Sampaio, que precisava de um carimbo a mais nessa preparação para um dos momentos mais cobiçados da carreira de um árbitro, que é a Copa do Mundo.

Que o Wilton possa ter tranquilidade para exercer bem sua função, assim como espero grandes atuações dos demais brasileiros integrantes da equipe de arbitragem da Copa do Mundo.