Rodrigo Figueiredo - Úrsula Nery/Agência FERJ

Publicado 23/11/2022 13:02

Os árbitros brasileiros tiveram estreias louváveis na Copa do Mundo do Catar. Com ambos entrando em campo na última segunda-feira, Raphael Claus comandou a goleada da Inglaterra sobre Irã por 6 a 2, enquanto Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro na vitória da Holanda por 2 a 0 sobre Senegal.

Por se tratar de uma competição mundial de seleções, valoriza-se ainda mais o desempenho de ambos, pois não se trata de uma competição simples, onde eles estariam mais habituados. É um sonho para qualquer profissional, não diferente quando falamos de arbitragem.

Por falar em sonho, temos um árbitro carioca na Copa do Mundo. Um tijucano, carioca legítimo, assistente número um do Raphael Claus, representando não só o Brasil, mas especialmente nossa cidade e nossa federação do Rio de Janeiro. Estou me referindo a Rodrigo Figueiredo Henrique Correa.

Em tese, sempre que o Claus é escalado para uma partida, o Rodrigo é seu assistente número um. O que representa uma importância muito grande, pois é um cara que trilhou sua carreira no Rio de Janeiro, desde a base, com uma sequência de grandes trabalhos, altamente capaz e excelente tecnicamente.

Vamos continuar observando nossa arbitragem na Copa do Mundo, torcendo para que eles nos representem com o mais alto padrão, com atuações seguras e decisões precisas.

Seguimos!