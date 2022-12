Neuza Back - Lucas Figueiredo / CBF

Neuza BackLucas Figueiredo / CBF

Publicado 02/12/2022 15:16

A arbitragem feminina fez história na Copa do Mundo do Catar. Pela primeira vez tivemos um trio de mulheres comandando uma partida e posso afirmar com todas as letras que a atuação da francesa Stéphanie Frappart e das auxiliares Karen Diaz Medina e a brasileira Neuza Back foi excepcional e escreveu um belo capitulo na história do futebol masculino mundial.

O trio feminino entrou em cena na partida entre Costa Rica e Alemanha, vencida pelos alemães por 4 a 2, o que não foi suficiente para evitar a eliminação dos carrascos do Brasil em 2014. Falando em Brasil, os demais árbitros brasileiros estão avançando muito bem nesta Copa. O Wilton Pereira Sampaio está indo para seu terceiro neste sábado, o Raphael Claus já apitou dois, a Neuza estreou. Então quando muitos diziam que nossa arbitragem era fraca, estamos andando a passos largos e coisas melhores poderão vir.

Parabéns aos nossos árbitros principais, parabéns aos nossos auxiliares, e um parabéns mais que especial para a Neuza. Entrou para a história e com méritos. Muitos méritos. Pois se preparou, buscou e continua fazendo por onde ocupar os lugares que são reservados para os melhores.

Seguimos!