Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Fernando DinizMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 27/10/2022 09:54

Rio - A vitória sobre o Corinthians teve Germán Cano como protagonista ao marcar dois gols, porém, novamente Jhon Arias teve uma grande atuação. Ao fim da partida, o colombiano, de 25 anos, recebeu muitos elogios do treinador do Fluminense, Fernando Diniz.

"É uma peça fundamental. É uma coisa bonita que está acontecendo, é um jogador que vocês já conheciam, estava aqui desde o ano passado, ainda não tinha se firmado, e hoje é um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro. Vai estar entre os melhores do campeonato, principalmente na posição dele. Os números dele são excelentes, em termos de assistência e gol, é protagonista mesmo. É muito bonito ver um jgoador como esse ir se descobrindo, ver o que ele pode ser", afirmou.

O resultado recolocou o Fluminense no G-4 e abriu uma vantagem para o sexto colocado, Athletico-PR. Atualmente, os cinco primeiros lugares do Brasileiro garantem uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Diniz preferiu não fazer projeções e focou no jogo a jogo.

"Eu não faço esse tipo de conta, temos boas possibilidades, ainda mais com essa vitória. Mas a gente tem que continuar trabalhando, tem um jogo extremamente difícil contra o Ceará, na parte de baixo da tabela, nesses jogos a gente tem que estar atento e entregar o melhor, assim como entregou hoje", disse.