Fluminense tem mais dois jogos no Maracanã pelo Brasileirão em 2022 - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 27/10/2022 12:32

O Fluminense abriu nesta quinta-feira (27) a venda de ingressos para os jogos contra o São Paulo e Goiás, nos dias 5 e 9 de novembro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Os sócios já podem realizar check-in para as partidas. Já a comercialização para os não-sócios e torcedores visitantes terá início na quarta-feira da semana que vem, dia 2, de forma on-line, e nas bilheterias na quinta, dia 3.

Os sócios do Fluminense terão disponíveis três modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o QR Code dinâmico e o ingresso tradicional. Já para os não-sócios e torcedores visitantes que comprarem os bilhetes pela internet, a retirada dos ingressos é obrigatória e deverá ser feita nas bilheterias ou nos pontos de venda.

Quem precisar efetuar a troca deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto, o CPF e o voucher do ingresso. O documento deve ser oficial físico ou digital em aplicativo oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. Os sócios que optarem por retirar o ingresso deverão efetuar a troca, pois o ingresso é pessoal e intransferível.

VALORES



SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 45

- Leste Raiz – R$ 60

- Inteira – R$ 60

- Meia-entrada – R$ 30



SETOR LESTE INFERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 40

- Leste Raiz – R$ 50

- Inteira – R$ 50

- Meia-entrada – R$ 25



SETOR LESTE SUPERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Leste Raiz – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 10

- Guerreiro – R$ 20

- Inteira – R$ 30

- Meia-entrada – R$ 15



SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 350

- Inteira – R$ 350

- Meia-entrada – R$ 212,50

SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 70

- Meia-entrada - R$ 35