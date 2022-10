Cano marcou mais os gols da vitória do Fluminense - FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 26/10/2022 23:44

O Fluminense está cada vez mais perto de confirmar a vaga para a fase de grupos da próxima Libertadores. Nesta quarta-feira, o Tricolor se impôs e venceu o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. O artilheiro Germán Cano marcou os dois gols do jogo.

Com o resultado, o Flu chegou aos 58 pontos conquistados e saltou para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians permaneceu com 57 pontos e caiu para o quinto lugar. Vale lembrar que o Timão tem um jogo a menos e ainda pode ultrapassar a equipe carioca na tabela.

Agora, o Fluminense vira a chave para a 34ª rodada do Brasileirão. Os comandados de Fernando Diniz voltam a campo na próxima segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Ceará na Arena Castelão. O Corinthians, por sua vez, tem compromisso no sábado, às 19h30, contra o Goiás na Serrinha, em jogo atrasado da 32ª rodada do campeonato. Caso vença, tira o Flu do G4.

O JOGO

A palavra que define o primeiro tempo do Fluminense é eficiência. Isso porque o Tricolor abriu o placar logo na primeira finalização que deu na direção do gol de Cássio. Após cobrança de escanteio à meia altura de Jhon Arias, Yago Felipe conseguiu um leve toque na bola, que ainda desviou na zaga do Corinthians e caiu nos pés do artilheiro Cano. O camisa 14 não perdeu tempo e bateu de primeira para colocar o Flu em vantagem.

Após o gol, o Corinthians até foi para cima, mas não criou nenhuma grande chance de gol. O Fluminense manteve o controle do jogo e não deixou o adversário criar nenhuma outra grande chance. Assim, Fábio não foi exigido.

Vale destacar que, se pelo lado tricolor o primeiro tempo foi tranquilo, o mesmo não pode ser dito pelo lado dos paulistas. Gustavo Mosquito torceu o joelho logo nos primeiros minutos de jogo e precisou ser substituído por Ramiro. Aos 33 minutos, foi a vez de Renato Augusto sair por problema físico e dar lugar a Giuliano. Balbuena também sentiu o foi sacado no intervalo.

No retorno para o segundo tempo, o cenário foi praticamente o mesmo. O Flu foi superior e praticamente não deixou o adversário construir jogadas. Dessa forma, o Tricolor aproveitou para ampliar a vantagem. Após bom toque de bola pelo lado esquerdo do campo aos 24 minutos, Calegari cruzou na medida para Cano, que pegou de primeira para marcar um golaço na Neo Química Arena.

Pouco antes, o Flu já havia balançado as redes de Cássio com Matheus Martins. No entanto, o atacante estava um pouco à frente no momento do lançamento, e bandeira assinalou o impedimento.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Fluminense



Data e Hora: 26/10/2022, às 21h45

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)



Cartões amarelos: Ramiro e Fagner (COR) / Samuel Xavier, Felipe Melo e Germán Cano (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Cano (0-1)(11'/1ºT) / Cano (0-2)(24'/2ºT)

CORINTHIANS (Técnico: Vítor Pereira)

Cássio; Fagner (Roni, 28'/2ºT), Gil, Balbuena (Bruno Méndez, Intervalo) e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto (Giuliano, 33'/1ºT); Gustavo Mosquito (Ramiro, 03'/1ºT [Giovane, 28'/2ºT]), Matheus Vital e Róger Guedes.

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari (Cristiano, 30'/2ºT); André, Yago Felipe, Martinelli (Felipe Melo, 38'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso (Matheus Martins, 11'/2ºT); Jhon Arias e Germán Cano (Nathan, 28'/2ºT).