O artilheiro Germán Cano marcou os dois gols da vitória tricolor sobre o Corinthians, fora de casaMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

O atacante Germán Cano comemorou a vitória do Fluminense sobre o Corinthians por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela 34ª rodada do Brasileirão. Autor dos dois gols do confronto, o camisa 14 parabenizou os companheiros de equipe pela partida e ressaltou que não é fácil jogar na Neo Química Arena.

"Acho que o time jogou muito bem hoje. Obrigado pelo presente (de craque do jogo) também. Parabenizar os meus companheiros, fizemos um grande esforço. Aqui é difícil jogar, mas a gente brigou até o final e ganhamos o jogo", disse Cano, à TV Globo.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 58 pontos e saltou para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. No entanto, como o Corinthians tem um jogo a menos, o Tricolor pode sair do G4 caso o Timão vença o Goiás na Serrinha, neste sábado.

Em tempo: agora, o Flu vira a chave para a 35ª rodada do Brasileirão. Os comandados de Fernando Diniz voltam a campo na próxima segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Ceará na Arena Castelão.