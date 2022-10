Germán Cano ultrapassou o número de gols da melhor temporada de Fred com a camisa do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 26/10/2022 19:20

Rio - Com 36 gols marcados nesta temporada, o atacante Germán Cano conseguiu superar o melhor ano do ídolo Fred com a camisa do Fluminense. Em 2011, o ex-camisa 9 havia balançado as redes em 34 oportunidades. Em entrevista ao portal "UOL Esporte", o argentino comentou sobre o assunto, e admitiu dificuldades em substituir Fred.

"Não liguei para ele, mas acho que ele deve saber (quebra do recorde). O Fred disse que sou um justo merecedor disso, mas estamos aqui para continuar fazendo história e deixando meu próprio legado no Fluminense. Vou seguir fazendo o que já estou. Sabíamos que eu chegava com um desafio muito grande e importante. Substituir o Fred não é fácil, sabemos o que ele representa para o Fluminense. Estamos trabalhando duro dia a dia para continuar do mesmo jeito, trabalhar e ajudar o time para brigar pela vaga para a Libertadores", destacou o atacante.

Germán Cano também comentou sobre o seu primeiro ano com a camisa do Fluminense, e destacou o desafio de seguir ajudando a equipe na briga por uma vaga na Libertadores.

"A gente tinha um desafio muito grande aqui, mas dia a dia foi o próprio desafio para poder fazer dentro do campo o melhor possível. E continuar fazendo gols e ajudando o time", finalizou o jogador de 34 anos.

Germán Cano deve ser títular no próximo compromisso do Fluminense. O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira (26), para enfrentar o Corinthians, às 21h45, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.