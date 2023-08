CT Ninho do Urubu - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

CT Ninho do Urubu Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 07/08/2023 12:53

Rio - Após desembarcar no Rio de Janeiro neste último domingo (6), o Argentinos Juniors, da Argentina, encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense. A delegação do time de Bocayá realizou a última atividade antes da partida nesta segunda-feira (7), no CT Ninho do Urubu, que pertence ao Flamengo.

O Argentinos Juniors desembarcou no Rio de Janeiro com desfalques. O zagueiro Luciano Sánchez, que sofreu uma grave lesão em incidente com Marcelo, ficará fora dos gramados entre 10 e 12 meses. Já o zagueiro e capitão Miguel Torrén e o artilheiro Gabriel Ávalos não se recuperaram de lesão.

A ausência de Ávalos é a maior surpresa. O paraguaio marcou o gol que abriu o placar na partida de ida, mas foi substituído ainda no primeiro tempo sentindo dores musculares. Já as demais ausências não surpreendem. O técnico Gabriel Milito chegou a anunciar o desfalque de Torrén ainda em Buenos Aires.

Apesar de desfalques, Ávalos e Torrén viajaram com a delegação para prestar apoio aos companheiros. Além dos problemas por lesão, o goleiro Martín Arias está suspenso após ter sido expulso por falta no lateral Diogo Barbosa, no segundo tempo do primeiro jogo contra o Fluminense.

Fluminense e Argentinos Juniors empataram por 1 a 1, no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida de volta acontece nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.