Nino em treinamento pela seleção brasileiraMarco Galvão / CBF

Publicado 24/09/2023 12:57

Rio - Chamado pela segunda vez pelo seu treinador no Fluminense, Fernando Diniz, para a seleção brasileira, o zagueiro Nino comemorou sua convocação para as partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.



"Obrigado Deus por mais essa oportunidade de representar o meu país", publicou Nino nas redes sociais.

Esta é a terceira vez que Nino é chamado para integrar a Seleção. A primeira oportunidade, entretanto, acabou não acontecendo devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Na segunda, se apresentou e treinou com o elenco, mas não entrou em campo contra Bolívia e Peru.

Com isso, Nino pode ter a chance para estrear pela seleção principal nesta próxima data-fifa. A partida contra a Venezuela acontecerá na Arena Pantanal, em Cuiabá, no dia 12 de outubro. Já o jogo seguinte, contra o Uruguai, será no dia 17 do mesmo mês, em Montevidéu.