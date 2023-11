Cano foi homenageado no aniversário de 110 anos do Independiente Medellín - Reprodução

Publicado 15/11/2023 10:11

Rio - Aproveitando sua folga do Fluminense, Germán Cano viajou até a Colômbia para participar da festa de aniversário de 110 anos do Independiente Medellín, na noite da última terça-feira (14). Maior artilheiro da história do clube colombiano com 129 gols, ele foi homenageado no gramado do Estádio Atanasio Girardot.

Cano foi ovacionado por toda torcida que marcou presença no estádio. Ele recebeu uma camisa do Independiente Medellín com o número 14 e ficou visivelmente emocionado em alguns momentos. A cerimônia também contou com camisas do Fluminense.

"Quero agradecer a todos por fazer um esforço para eu vir para cá. Vim com muita vontade de compartilhar esse momento com vocês. Espero que esse ano vocês sejam campeões porque merecem. São uma grande família e demonstram isso dentro de campo", declarou Cano.

Por conta da data Fifa, Cano ainda terá mais três dias de folga. O Fluminense se reapresenta somente no sábado (18), quando iniciará os trabalhos para enfrentar o São Paulo.