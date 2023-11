Marcelo Gallardo - AFP

Publicado 15/11/2023 17:35

Rio - Após demitir o treinador português Nuno Espírito Santo, o Al-Ittihad encaminhou a contratação de um novo comandante. O técnico argentino Marcelo Gallardo, que estava livre no mercado desde que deixou o River Plate, da Argentina, em 2022, aceitou a proposta do clube saudita, de acordo com informações de veículos argentinos como o jornal "Olé" e o canal "TyC Sports".

Marcelo Gallardo deve viajar para a Arábia Saudita neste fim de semana para assinar contrato com o Al-Ittihad. O treinador argentino deve se tornar um dos três técnicos mais bem pagos do mundo, atrás do espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, da Inglaterra, e do compatriota Diego Simeone, do Atlético de Madrid, da Espanha.

O Al-Ittihad demitiu Nuno Espírito Santo por conta do início ruim de temporada. A demissão ocorreu um dia após a discussão com o astro francês Karim Benzema no vestiário. Segundo o jornal Al-Riyadiah, o treinador teria dito ao ex-centroavante do Real Madrid, da Espanha, que ele estava sendo "preguiçoso". O nome de Gallardo teria sido aprovado pelo camisa 9.

Marcelo Gallardo começou no Nacional, do Uruguai, mas fez história no River Plate. Em nove temporadas, conquistou 14 títulos, entre eles duas Libertadores, uma Sul-Americana, três Recopa Sul-Americana, um Campeonato Argentino, três Copa da Argentina e duas Supercopa da Argentina. Foram 228 vitórias em 424 jogos, com 62,6% de aproveitamento.

O Al-Ittihad pode aparecer no caminho do Fluminense no Mundial de Clubes. O clube saudita enfrenta o Auckland City, da Austrália, no dia 12, e se vencer encara o Al-Ahly, do Egito, no dia 15, nas quartas de final. Caso vença as duas partidas, enfrentará o Time de Guerreiros, no dia 18, às 15h (de Brasília), no Estádio King Abdullah, em Jidá, pela semifinal.