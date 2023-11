Fluminense conquista a Libertadores de 2023 - Lucas Merçon/Fluminense

Fluminense conquista a Libertadores de 2023Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/11/2023 16:47

Rio - O Fluminense é um dos dez melhores clubes do mundo no ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Após conquistar o título da Libertadores pela primeira vez na história, o Tricolor das Laranjeiras saltou para a décima colocação na lista. Atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City, da Inglaterra, é o líder.

O ranking da IFFHS é atualizado todos os meses. A pontuação considera o desempenho em competições internacionais e nacionais, com pesos diferentes de acordo com o nível de competitividade de cada região. Além do Fluminense, outros dois clubes brasileiros aparecem na lista: o Palmeiras e o Fortaleza, em quinto e sexto, respectivamente.

Manchester City e Fluminense não são os únicos times que disputarão o Mundial de Clubes de 2023 que aparecem entre os dez melhores do mundo na atualidade. O Al-Ahly, do Egito, ocupa o terceiro lugar. A equipe egípcia pode aparecer no caminho do Tricolor na semifinal. Eles aguardam o vencedor do duelo entre Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Auckland City, da Austrália, para definir o semifinalista.

É a primeira vez que o Fluminense entra na lista desde 2012. O Tricolor pode ganhar mais posições com base no desempenho no Mundial de Clubes, que será disputado entre os dias 12 e 22 de dezembro. O Time de Guerreiros embarca no dia 12 e estreia no dia 18 contra Al-Ahly (Egito), Al-Ittihad (Arábia Saudita) ou Auckland City (Austrália).

Veja a lista dos dez melhores clubes do mundo:

1º - Manchester City (Inglaterra) - 296 pontos

2º - Real Madrid (Espanha) - 288

3º - Al-Ahly (Egito) - 244

4º - Inter de Milão (Itália) - 241

5º - Palmeiras (Brasil) - 212

6º - Fortaleza (Brasil) - 211,5

7º - Porto (Portugal) - 207

8º - PSV (Holanda) - 200,5

9º - Fiorentina (Itália) - 200

10º - Fluminense (Brasil) - 199