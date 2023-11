Estádio King Abdullah, em Jidá, será onde o Fluminense jogará a semifinal do Mundial de Clubes - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 15/11/2023 12:38

A venda dos ingressos exclusivos para torcedores do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes abrirá nos próximos dias e a carga já foi definida. O atual campeão da Copa Libertadores terá direito a 10 mil bilhetes à disposição para sua torcida para o jogo na competição intercontinental, que acontecerá no dia 18 de dezembro. As informações são do "ge".

A estreia do Fluminense acontecerá no Estádio King Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita. O local tem capacidade para 62 mil torcedores, e o outro semifinalista, podendo ser o Al-Ittihad, do país-sede, Auckland City, da Nova Zelândia, ou o Al-Ahly, do Egito, também terá direito a 10 mil ingressos, assim como o Tricolor. Os bilhetes restantes, que ficam sob o controle da Fifa, já foram esgotados.

O Fluminense deve informar o proceder da compra de ingressos nos próximos dias. Ainda não se sabe se a troca dos bilhetes ocorrerá no Brasil ou no país-sede do Mundial, assim como foi com o Flamengo na última edição, quando os torcedores tiveram que efetuar a troca em Marrocos.

Os ingressos para as semifinais deverão custar entre 60 a 175 riales (R$ 79,70 a R$ 232,48). Já os bilhetes para a grande decisão do Mundial valerão entre 75 riales (R$ 99,63) e 200 riales (R$ 265,68).

O Fluminense estreia contra ou Al Ahly, do Egito, ou quem levar a melhor do jogo de abertura entre o Al-Ittihad, campeão saudita e representante do país-sede, e o Auckland City, da Nova Zelândia. Na outra chave, o Manchester City, da Inglaterra e atual vencedor da Liga dos Campeões, enfrentará o ganhador das quartas de final entre Léon, do México, e o Urawa Red Diamonds, do Japão.