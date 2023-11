Mosaico da torcida do Fluminense na partida contra o Olimpia, pela Libertadores - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 15/11/2023 17:48

Rio - A partida entre Fluminense e São Paulo, na próxima quarta-feira (22), no Maracanã, em jogo adiado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, será especial para os torcedores do clube carioca. De acordo com o "ge", os tricolores farão o mosaico 3D que foi vetado pela Conmebol na final da Libertadores.

Além disso, o confronto entre as duas equipes também marcará a troca de faixas entre o campeão continental e o da Copa do Brasil. Os detalhes estão sendo acertados pelos presidentes Mário Bittencourt e Julio Casares, com a ajuda dos departamentos de marketing.

"Nossas equipes de marketing já estão conversando para que o Fluminense entregue a faixa da Copa do Brasil ao São Paulo, título inédito, e o São Paulo entregue para nós a faixa de campeões da Libertadores. Essa conexão vai fazer com que a gente possa fazer um lindo jogo no dia 22. Devemos colocar um show para as torcidas presentes antes da partida, fico muito feliz que possamos estabelecer essa conexão", disse Mário Bittencourt ao SporTV.

O jogo entre Fluminense e São Paulo precisou ser adiado por conta da participação do time carioca na final da Libertadores. Para a partida de quarta (22), mais de 28 mil ingressos já foram vendidos.