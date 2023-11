Jogadores do Fluminense em treino - Marcelo Goncalves / Fluminense

Jogadores do Fluminense em treinoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 28/11/2023 13:19

Rio - Com a presença de Keno, o Fluminense encerrou nesta terça-feira a preparação para a partida contra o Santos, que irá acontecer nesta quarta, na Vila Belmiro, às 19h, pela 36ª rodada do Brasileiro. O Tricolor deverá ter mudanças em relação à equipe que derrotou o Coritiba, no Maracanã, no último sábado.

Felipe Melo, Marlon Santos e Samuel Xavier não tem condições de jogo. Além disso, Marcelo também não viajou para Santos e não vai entrar em campo. O Fluminense deverá ir para campo com: Fábio; Guga, Nino, David Braz e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Ganso; Arias; Cano e John Kennedy.

O Fluminense tem três jogos até o fim do Brasileiro e os utilizará como preparação para o Mundial de Clubes. Porém, nos jogos longe do Rio, Fernando Diniz pode promover outras mudanças na equipe. Contra o Grêmio, na última rodada no Maracanã, o clube das Laranjeiras provavelmente terá força máxima.