Torcedores do Fluminense em festa no Centro do Rio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 28/11/2023 14:03

Rio - O dia 4 deste mês já está gravado na memória de cada torcedor tricolor. O gol de John Kennedy na prorrogação da grande decisão contra o Boca Juniors deu ao Fluminense a maior conquista de sua história, fato que transcende uma simples lembrança e leva os apaixonados a eternizarem o momento na pele. Com isso, a FutebolCard, parceira do Tricolor, promove a campanha “Três Cores que Traduzem Campeão”.

A ação oferece aos vencedores perpetuar a conquista em forma de tatuagem. Doze torcedores serão selecionados por meio de concurso cultural no Instagram da FutebolCard, sendo seis mulheres e seis homens.

Para participar, Tricolores devem comentar o post da ação em @futebolcard_oficial contando sua relação com o inesquecível título continental, mostrando sua paixão pelo Fluminense. Serão aceitos comentários até às 10h da próxima quinta-feira, dia 30. Os vencedores serão revelados às 14h do mesmo dia.