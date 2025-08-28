Renato Gaúcho em treino do Flu - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Renato Gaúcho em treino do FluMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/08/2025 08:00 | Atualizado 28/08/2025 08:39

Rio - Após ter uma sequência de invencibilidade quebrada na derrota para o Bragantino, no Brasileiro, o Fluminense volta suas forças para a Copa do Brasil para encarar o Bahia, em Salvador, em busca de uma vaga nas semifinais da competição. A partida irá ocorrer a partir das 19h30 (de Brasília), nesta quinta-feira.

Onde assistir

A partida desta noite terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como vem o Fluminense

Com um ótimo retrospecto em Copas na atual temporada, o Fluminense tenta avançar na competição para buscar o título, que não conquista desde 2007. Para a partida, Renato Gaúcho deverá contar com o que melhor tem no elenco.

O grande destaque é a volta de Thiago Silva, que não atua desde o começo do mês, devido a uma lesão de grau dois na coxa direita. O Fluminense espera que seu sistema defensivo melhore com o retorno do craque.

Como vem o Bahia

Em ótima fase no Brasileiro, o Bahia está invicto há oito partidas. Pela competição, inclusive, as duas equipes se encontraram recentemente, na Fonte Nova, e a partida acabou empatada por 3 a 3, em um jogo com várias mudanças de comando.

Rogério Ceni terá o retorno de alguns jogadores importantes para o confronto. O principal deles é Erick Pulga, que está recuperado de lesão. O goleiro João Paulo, ex-Santos, também poderá fazer sua estreia.

Ficha Técnica

Bahia x Fluminense



Data e hora: 28/08/2025, às 19h30h (de Brasília)

Local: Fonte Nova (BA)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Wagner Reway (SC)



Bahia: Ronaldo (João Paulo); Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Erick Pulga (Cauly) e Willian José.



Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Manoel), Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Nonato (Lucho Acosta); Canobbio, Serna, Everaldo.