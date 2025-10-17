Thiago Silva marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o JuventudeLucas Merçon/Fluminense FC
Herói da vitória do Fluminense, Thiago Silva pede paciência e sonha com título da Copa do Brasil
Zagueiro defendeu o técnico Zubeldía e pediu paciência aos torcedores por erros
Thiago Silva marca no fim, Fluminense vence Juventude e segue na caça ao G-6
Tricolor teve dificuldades para criar durante todo o jogo, mas pressionou até o fim e conquistou os três pontos
Sem Acosta e Keno, Fluminense divulga lista de relacionados com novidades
Lezcano e Riquelme podem receber primeira chance com Zubeldía
Fluminense acompanha pendurados para evitar desfalques no clássico com o Vasco
Tricolor tem oito jogadores pendurados para encarar o Juventude; confira
Fluminense x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã
Martinelli valoriza sequência do Fluminense no Maracanã: 'Lugar muito especial'
Tricolor fará quatro jogos seguidos no estádio
