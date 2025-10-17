Thiago Silva marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Juventude - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/10/2025 00:03

Rio - Thiago Silva voltou a ser decisivo para o Fluminense. Com gol do camisa 3 no último lance do jogo, o Tricolor venceu o Juventude por 1 a 0 , nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada, e encurtou a diferença para o G-6 do Brasileirão. Após o jogo, o zagueiro celebrou o tento, enalteceu o empenho da equipe e definiu o título da Copa do Brasil como principal objetivo da temporada.

"Quando decidi voltar, foi no intuito de ajudar. Não necessariamente fazendo gol, mas em todos os aspectos dentro e fora de campo. Quando a gente coloca essa faixa de capitão, não é só um pedaço de pano. Tem toda uma história por trás. Fico muito feliz de contribuir de alguma forma. Espero premiar minha volta com o título da Copa do Brasil, quem sabe o último título da minha carreira seja a Copa do Brasil também", disse.

O Fluminense teve muitas dificuldades para furar a retranca do Juventude e precisou lutar até o último minuto para conquistar a vitória. Em um jogo de pouca criatividade e muito amarrado pela cera do time gaúcho, o Tricolor sofreu com a pressão e vaias da torcida. Thiago Silva, no entanto, pediu paciência e ressaltou que o trabalho de Zubeldía ainda está no início.

"É muito trabalho e dedicação. Todos conhecem um pouco da minha história. O fato da minha família estar longe é muito complicado para mim, mas todo mundo tem um acolhimento muito legal comigo e procuro retribuir dentro de campo, com o apoio do nosso torcedor. Peço um pouco de paciência porque estamos num trabalho novo, com implementação de ideias que não estávamos acostumados. Vamos errar, mas isso é para chegar contra o Vasco no final do ano e ter um bom desempenho", afirmou.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 41 pontos e ocupa o sétimo lugar. Já o Juventude, por sua vez, segue em penúltimo, com 23. O Time de Guerreiros volta a campo na próxima segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, enquanto o time gaúcho recebe o Bragantino, no mesmo dia, às 19h, no Alfredo Jaconi.