John Kennedy celebra a vitória do Fluminense Lucas Merçon/Fluminense
John Kennedy vê resultado justo do Fluminense e projeta clássico com Vasco
Centroavante voltou a receber oportunidade e entrou bem na partida
Riquelme participa de gol pela primeira vez no profissional do Fluminense
Joia da base tricolor deu assistência para o gol de Thiago Silva contra o Juventude
Técnico do Juventude critica arbitragem após derrota para o Fluminense: 'Decepcionado'
Time gaúcho foi vazado no fim, depois de escanteio marcado pela cera do goleiro Jandrei
Com gol do Fluminense, Juventude não quis reiniciar jogo, diz árbitro
Tricolor garantiu a vitória no fim dos acréscimos, após punição ao goleiro adversário por cera
Fluminense deve ter volta de Lucho Acosta contra o Vasco
Argentino foi desfalque em vitória sobre o Juventude
John Kennedy vê resultado justo do Fluminense e projeta clássico com Vasco
Centroavante voltou a receber oportunidade e entrou bem na partida
Zubeldía admite atuação ruim, mas valoriza esforço do Fluminense: 'Lutou até o fim'
Tricolor venceu com gol de Thiago Silva, aos 52 minutos do segundo tempo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.