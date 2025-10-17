John Kennedy celebra a vitória do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 17/10/2025 01:00 | Atualizado 17/10/2025 16:04

Rio - Com gol no último minuto, o Fluminense venceu o Juventude por 1 a 0 , nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão, e embolou a briga por vaga na Libertadores. Em um jogo truncado e muito amarrado, o Tricolor não conseguiu criar muitas chances. O atacante John Kennedy criticou a cera do time gaúcho e apontou justiça no resultado.

"Temos que estar preparado para tudo o que acontece dentro do jogo. Foi chato, o jogo ficou muito parado. Queríamos jogar e conquistar a vitória, principalmente porque jogávamos em casa. (O resultado) tem justiça sim. Merecemos, buscamos o gol o tempo todo e jogamos bem no segundo tempo", disse.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 41 pontos e ocupa o sétimo lugar, mas encurtou a diferença para o sexto. O Time de Guerreiros volta a campo na próxima segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. O atacante projetou a partida.

"Todo clássico é importante. Acredito que, depois da vitória de hoje, a torcida se animou e vai lotar a nossa parte. Eles já falaram que é guerra, então segunda é guerra e vamos nos preparar muito para conquistar a vitória", completou o atacante.