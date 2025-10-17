Samuel Xavier - Marina Garcia/Fluminense FC

Samuel XavierMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 17/10/2025 00:30 | Atualizado 17/10/2025 00:35

Rio - Em um jogo muito amarrado e de pouca inspiração, o Fluminense sofreu para vencer o Juventude por 1 a 0 , nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. No último lance do jogo, o Tricolor marcou o gol da vitória com Thiago Silva, o que gerou uma série de reclamações dos jogadores do time gaúcho. Após a partida, o lateral-direito Samuel Xavier saiu em defesa da arbitragem.

"Reclamaram muito da arbitragem. Hoje estava muito difícil para eles apitarem. Cada vez que a bola saía, algum jogador do Juventude caía. O juiz deu oito minutos de acréscimos e achei pouco pelo o que eles seguraram o jogo. O Juventude fez um jogo para truncar e achar um gol, estava difícil. Mas hoje não tem que culpar a arbitragem não, estava difícil para apitar o jogo. Eles não queriam o jogo", disse.

O lance decisivo do jogo teve participação da arbitragem. O goleiro Jandrei demorou dez segundos para repor a bola em jogo, mas o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) estava atento e aplicou a nova regra que gera um escanteio para o adversário se o goleiro demorar mais de oito segundos para fazer a reposição. Na sequência da jogada, o Fluminense marcou com Thiago Silva.

Além disso, o Juventude reclamou muito dos oito minutos de acréscimos aplicado pelo árbitro. O goleiro Jandrei, que já havia recebido cartão amarelo por cera, reclamou da arbitragem após a partida e cobrou profissionalização à CBF.

"Hoje foi a nossa vez de reclamar da arbitragem. O Fluminense saiu festejando, mas espero que, quando aconteça com eles, tenham o discernimento de olhar para trás e falar: 'Erraram a nosso favor'. E comemorar um pouco menos quando é um lance assim. Infelizmente, isso está manchando o Campeonato Brasileiro", afirmou.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 41 pontos e ocupa o sétimo lugar. Já o Juventude, por sua vez, segue em penúltimo, com 23. O Time de Guerreiros volta a campo na próxima segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, enquanto o time gaúcho recebe o Bragantino, no mesmo dia, às 19h, no Alfredo Jaconi.