Martinelli foi um dos destaques do Fluminense na vitória sobre o Botafogo - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Martinelli foi um dos destaques do Fluminense na vitória sobre o BotafogoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 16/10/2025 16:27

Rio - O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã, contra o Juventude, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de ser um confronto importante na briga por uma vaga na Conmebol Libertadores, o clube precisa ficar atento aos cartões amarelos para evitar suspensões no clássico com o Vasco, na próxima rodada.

Ao todo, o Tricolor tem oito jogadores pendurados para o confronto contra o Juventude: Lucho Acosta, Martinelli, Bernal, Ganso, Ignácio, Lima, Santi Moreno e Thiago Santos são os que podem ser desfalques diante do Cruz-Maltino por suspensão, caso recebam cartão amarelo.

O ponto de atenção está entre os titulares Lucho Acosta e Martinelli. No entanto, há a possibilidade de o argentino não atuar nesta quinta-feira. Sendo assim, a maior preocupação está centralizada no camisa 8. Os outros jogadores, atualmente, são reservas.

O Fluminense vem de derrota por 2 a 1 para o Mirassol, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada durante a data Fifa. Com 38 pontos e na sétima colocação, o Tricolor precisa voltar a vencer para seguir na briga por uma vaga na Libertadores.