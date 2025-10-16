Martinelli foi um dos destaques do Fluminense na vitória sobre o BotafogoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense acompanha pendurados para evitar desfalques no clássico com o Vasco
Tricolor tem oito jogadores pendurados para encarar o Juventude; confira
Fluminense x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã
Martinelli valoriza sequência do Fluminense no Maracanã: 'Lugar muito especial'
Tricolor fará quatro jogos seguidos no estádio
Thiago Santos perde espaço com Zulbedía e situação para 2026 vira incógnita no Fluminense
Jogador, de 36 anos, não entrou em campo desde a chegada do argentino
Fluminense defende invencibilidade contra o Juventude no Maracanã
Única derrota para os gaúchos como mandante ocorreu no São Januário
Riquelme Felipe pode ganhar oportunidade em Fluminense x Juventude
As duas equipes vão se enfrentar nesta quinta-feira, a partir das 21h30, no Maracanã
