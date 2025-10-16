Thiago Santos em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Thiago Santos em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 16/10/2025 08:30 | Atualizado 16/10/2025 09:18

Rio - No elenco do Fluminense desde a metade de 2023, Thiago Santos, 36 anos, foi importante principalmente no ano passado atuando como zagueiro. Na temporada atual perdeu a posição de titular, e, desde a chegada de Zubeldía, não entrou mais em campo. Com contrato até o fim do ano que vem sua situação está indefinida.

Na atual temporada, ele entrou em campo em 21 partidas, a última no empate sem gols contra o Santos no fim de agosto. Acostumado a atuar na zaga com Fernando Diniz e Mano Menezes, Thiago Santos recebeu oportunidades no meio campo com Renato Gaúcho.

No ano passado, Thiago Santos teve destaque no Fluminense, sendo inclusive titular na maioria dos 41 jogos que estevem em campo. Com isso, teve seu contrato renovado até o fim do ano que vem. A situação em relação a próxima temporada se tornou uma incógnita com sua pouca utilização desde a chegada de Zubeldía.

Na zaga, Thiago Santos está atrás da dupla titular formada por Thiago Silva e Freytes, além de Ignácio, Igor Rabello e Manoel que recebem chances na frente do veterano. Na posição de volante, Martinelli e Hércules são titulares, com Bernal e Otávio como seus substitutos imediatos.