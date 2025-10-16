Martinelli em ação pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Martinelli em ação pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 16/10/2025 12:01

Rio - Martinelli valorizou a sequência de jogos que o Fluminense terá no Maracanã. O Tricolor enfrentará o Juventude nesta quinta-feira (16), a partir das 21h30, pela 28ª rodada do Brasileirão. As três partidas seguintes do time, contra Vasco, Internacional e Ceará, também serão no estádio.

"Acho que sim (pode influenciar para o time ter uma sequência vitoriosa). O Maracanã é um lugar muito especial para a gente. Então, contamos com o apoio da nossa torcida. Em casa, a gente sempre é muito mais forte, é um time muito forte aqui dentro de casa", disse Martinelli, à 'Flu TV'.

"Temos uma grande sequência no Maracanã, contamos com o apoio da torcida. A gente vai se empenhar, vai se entregar ao máximo para fazer uma grande sequência de vitórias e estar brigando na parte de cima", completou.

O Fluminense defende uma invencibilidade contra o Juventude no Maracanã . Por outro lado, o último triunfo sobre o adversário foi em setembro de 2022, com um expressivo 4 a 0 no Maracanã.

"Sempre foi um adversário muito difícil. A gente fez uma grande semana de treinos, o professor passou as ideias. Então, vamos tentar aplicá-las no decorrer do jogo junto com o apoio do nosso torcedor, que deixa a gente cada vez mais forte, vamos para cima. É um jogo fundamental, que a gente possa sair com os três pontos", afirmou Martinelli.

O volante também valorizou a pausa da data Fifa para o trabalho do técnico Luis Zubeldía. O técnico chegou no fim de setembro, em maio a uma sequência de jogos do Fluminense.

"É muito importante até para recuperar e para treinar. Ele vai passando cada vez mais as ideias. Jogo de três em três dias, às vezes não consegue fazer muito treino. Então, foi importante essa semana da data Fifa para a gente aprimorar algumas coisas que o professor pede para a gente estar cada vez mais alinhado no modelo jogo", concluiu o volante.