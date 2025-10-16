Sob o comando de Luis Zubeldía, o Fluminense quer vencer para seguir na briga por uma vaga na Libertadores da AméricaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - Em brigas distintas na tabela do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (16), pela 28ª rodada. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. 
Onde assistir

O duelo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime. 

Como chega o Fluminense? 

De olho no G-6, o Fluminense vem de derrota para o Mirassol, fora de casa, em confronto realizado durante a data Fifa - atrasado da 13ª rodada. O Tricolor soma 38 pontos, na sétima posição, e precisa da vitória para seguir na briga por uma vaga na Libertadores da América.
Luis Zubeldía tem dúvidas para escalar o time titular. Serna, que esteve com a seleção colombiana, será reavaliado pelo clube para saber se terá condições de atuar. Lucho Acosta e Keno também podem ficar de fora.

Como chega o Juventude? 

O Juventude não ganha há seis rodadas e vive momento delicado na competição: é o vice-lanterna, com 23 pontos. No entanto, um triunfo daria ânimo ao time na luta contra o rebaixamento. No último compromisso, foi goleado por 4 a 1 pelo Palmeiras, no Allianz Parque.
Para encarar o Fluminense, Thiago Carpini não poderá contar com Rodrigo Sam, suspenso. Por outro lado, Mandaca retornará à equipe titular.

Ficha técnica

Fluminense x Juventude
Data e hora: 16/10/2025, às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Auxiliares: Thiaggo Americano Labes (SC) e Fernanda Kruger (MT)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Riquelme (Soteldo) e Cano. Técnico: Luis Zubeldía.

JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Cipriano, Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Ênio e Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.