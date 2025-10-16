O duelo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime.
Como chega o Fluminense?
De olho no G-6, o Fluminense vem de derrota para o Mirassol, fora de casa, em confronto realizado durante a data Fifa - atrasado da 13ª rodada. O Tricolor soma 38 pontos, na sétima posição, e precisa da vitória para seguir na briga por uma vaga na Libertadores da América.
Luis Zubeldía tem dúvidas para escalar o time titular. Serna, que esteve com a seleção colombiana, será reavaliado pelo clube para saber se terá condições de atuar. Lucho Acosta e Keno também podem ficar de fora.
Como chega o Juventude?
O Juventude não ganha há seis rodadas e vive momento delicado na competição: é o vice-lanterna, com 23 pontos. No entanto, um triunfo daria ânimo ao time na luta contra o rebaixamento. No último compromisso, foi goleado por 4 a 1 pelo Palmeiras, no Allianz Parque.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.