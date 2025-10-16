Thiago Silva marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Juventude - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/10/2025 23:32

Rio - Faltou criatividade, mas não sobrou vontade para o Fluminense. Com gol de Thiago Silva no último lance do jogo, o Tricolor venceu o Juventude por 1 a 0, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Time de Guerreiros teve dificuldades para furar a retranca dos gaúchos durante quase todo o jogo, mas lutou até o fim para conquistar os três pontos em casa.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 41 pontos e ocupa o sétimo lugar. Já o Juventude, por sua vez, segue em penúltimo, com 23. O Time de Guerreiros volta a campo na próxima segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, enquanto o time gaúcho recebe o Bragantino, no mesmo dia, às 19h, no Alfredo Jaconi.

Fluminense sofre com retranca, mas garante vitória no fim

Faltou criatividade no primeiro tempo. Sem Lucho Acosta, poupado por desgaste físico, o Fluminense perdeu a criatividade no último terço do campo e não conseguiu transformar o volume em oportunidades de perigo. Bem postado defensivamente, o Juventude não deu espaços para o Tricolor, o que atrapalhou Canobbio e Serna, que não conseguiram evoluir com a bola.

Sem criatividade para construir jogadas pelo meio e com pouco espaço para jogar com os pontas, que têm dificuldades para criar espaços em dribles curtos, o Fluminense se limitou a trocar passes para os lados sem muito objetivo. O Juventude, por outro lado, também quase não ameaçou, mas teve o lance mais perigoso do primeiro tempo com Gabriel Taliari logo no início.

O panorama não mudou nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. O jogo continuou amarrado e com poucas oportunidades dos dois lados. Em busca da vitória, o Fluminense ficou mais ofensivo com a entrada de John Kennedy, que incomodou a defesa do Juventude e criou as primeiras boas oportunidades dos donos da casa, como um cruzamento de letra e um chute da entrada da área.

Na reta final, o Fluminense trocou os jogadores mais cansados por nomes de mais técnica, como o jovem Riquelme e Soteldo, que entraram nos lugares de Serna e Canobbio. Apesar de ganhar mais mobilidade, o Tricolor não conseguiu dar trabalho para Jandrei. Por outro lado, o Juventude, mais uma vez, criou as chances mais perigosas em dois chutes de Giovanny — e uma delas acertou a trave.

No fim, quando tudo parecia perdido, a sorte brilhou para o Fluminense. Após nova tentativa de fazer cera na reposição de bola, o goleiro Jandrei foi punido pela nova regra e cedeu um escanteio para o Tricolor. Na sequência do lance, a bola chegou em Riquelme pelo lado direito, que foi no fundo e cruzou para Thiago Sila, de voleio, marcar o gol da vitória tricolor.

Fluminense x Juventude

Brasileirão - 28ª rodada

Data: 16/10/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê (Gabriel Fuentes); Hércules, Martinelli e Lima (John Kennedy); Canobbio (Soteldo), Serna (Riquelme) e Cano (Everaldo). Técnico: Luis Zubeldía

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Peixoto) e Luís Mandaca (Nenê); Rafael Bilu (Negueba), Gabriel Taliari (Giovanny) e Gilberto (Ênio). Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Fernanda Kruger (MT)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Thiago Silva, aos 52'/2ºT (1-0)

Cartões amarelos: Thiago Silva, Freytes (FLU); Jandrei, Jadson, Marcos Paulo, Luís Mandaca, Gabriel Taliari, Giovanny (JUV)

Cartões vermelhos: -