Zubeldía. Fluminense enfrentou o Juventude, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do BrasileirãoLucas Merçon/Fluminense FC
Zubeldía admite atuação ruim, mas valoriza esforço do Fluminense: 'Lutou até o fim'
Tricolor venceu com gol de Thiago Silva, aos 52 minutos do segundo tempo
Samuel Xavier detona cera do Juventude e defende árbitro: 'Difícil de apitar'
Regra de pune cera de goleiro rendeu escanteio decisivo para o Fluminense nos acréscimos da partida
Herói da vitória do Fluminense, Thiago Silva pede paciência e sonha com título da Copa do Brasil
Zagueiro defendeu o técnico Zubeldía e pediu paciência aos torcedores por erros
Thiago Silva marca no fim, Fluminense vence Juventude e segue na caça ao G-6
Tricolor teve dificuldades para criar durante todo o jogo, mas pressionou até o fim e conquistou os três pontos
Sem Acosta e Keno, Fluminense divulga lista de relacionados com novidades
Lezcano e Riquelme podem receber primeira chance com Zubeldía
Fluminense acompanha pendurados para evitar desfalques no clássico com o Vasco
Tricolor tem oito jogadores pendurados para encarar o Juventude; confira
