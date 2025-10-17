Zubeldía. Fluminense enfrentou o Juventude, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense FC

Zubeldía. Fluminense enfrentou o Juventude, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do BrasileirãoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/10/2025 00:45 | Atualizado 17/10/2025 00:49

Rio - O Fluminense sofreu com a retranca do Juventude, mas conquistou uma importante vitória para seguir vivo na caça ao G-6 do Brasileirão . Com gol de Thiago Silva aos 52 minutos, o Tricolor venceu o Juventude por 1 a 0, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada, e embolou a briga por vaga na Libertadores. Após o jogo, o técnico Luis Zubeldía reconheceu a atuação ruim, mas valorizou a vitória.

"Foi muito importante a vitória. Ganhar com gol no último lance tem outro sabor. Viemos de uma sequência sofrendo gols no fim, mas desta vez conseguimos vencer assim. Fizemos um jogo ruim, não jogamos bem. Não conseguimos encontrar nossa melhor atuação, não criamos situações de gols. Mas a equipe lutou até o último minuto. Tenho um bom plantel, com variantes, e que permitiu que lutar até o fim", disse.

Sem Acosta, o Fluminense teve dificuldades para construir jogadas e não conseguiu encontrar espaços na retranca gaúcha. Sem espaço para jogar em profundidade, Serna e Canobbio também foram anulados. Na etapa final, Zubeldía mudou a característica dos jogadores com as entradas de Soteldo e Riquelme, e o Tricolor conseguiu construir mais, mesmo sem ser efetivo.

"Foi difícil. Estávamos voltando muito para buscar a bola e era perigoso porque deixávamos os pontas muito isolados e precisávamos de um quarto homem para criar, mas com pouco espaço nos complicamos. Depois que entendemos que teríamos mais espaço pela esquerda, colocamos dois centroavantes, primeiro com Kennedy e Cano, depois com Kennedy e Everaldo. Por isso, chegamos ao gol", afirmou.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 41 pontos e ocupa o sétimo lugar. Já o Juventude, por sua vez, segue em penúltimo, com 23. O Time de Guerreiros volta a campo na próxima segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, enquanto o time gaúcho recebe o Bragantino, no mesmo dia, às 19h, no Alfredo Jaconi.