Zubeldía tem bom início pelo Fluminense e está invicto - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/10/2025 19:47 | Atualizado 16/10/2025 20:03

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Tricolor terá os desfalques de Keno e Lucho Acosta, e deve entrar em campo com novidades.

Titular nos quatro jogos com Zubeldía, Lucho Acosta será poupado por controle de carga. O meia argentino apresentou sinais de desgaste durante a preparação e, por isso, será preservado. Já Keno, por outro lado, sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Mirassol e segue em tratamento.

Por outro lado, a lista de relacionados conta com duas novidades: o meia Lezcano e o atacante Riquelme. Ambos podem jogar pela primeira vez sob o comando de Zubeldía. Revelado na base do Fluminense, o jovem atacante tem chance de iniciar a partida.

Além deles, Serna também está relacionado e ficará à disposição do técnico Zubeldía. Convocado pela primeira vez para defender a Colômbia, o atacante atuou nos dois amistosos na última Data Fifa e, por isso, deve começar no banco de reservas.

Lista de relacionados do Fluminense para enfrentar o Juventude Foto: Divulgação