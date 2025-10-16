Zubeldía tem bom início pelo Fluminense e está invictoLucas Merçon/Fluminense FC
Sem Acosta e Keno, Fluminense divulga lista de relacionados com novidades
Lezcano e Riquelme podem receber primeira chance com Zubeldía
Sem Acosta e Keno, Fluminense divulga lista de relacionados com novidades
Lezcano e Riquelme podem receber primeira chance com Zubeldía
Fluminense acompanha pendurados para evitar desfalques no clássico com o Vasco
Tricolor tem oito jogadores pendurados para encarar o Juventude; confira
Fluminense x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã
Martinelli valoriza sequência do Fluminense no Maracanã: 'Lugar muito especial'
Tricolor fará quatro jogos seguidos no estádio
Thiago Santos perde espaço com Zulbedía e situação para 2026 vira incógnita no Fluminense
Jogador, de 36 anos, não entrou em campo desde a chegada do argentino
Fluminense defende invencibilidade contra o Juventude no Maracanã
Única derrota para os gaúchos como mandante ocorreu no São Januário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.