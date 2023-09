Jon Jones fez história e, em seu retorno ao MMA, finalizou Ciryl Gane e conquistou o cinturão peso-pesado - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 02/09/2023 17:00

Aos 36 anos, Jon Jones, atual campeão dos pesados do Ultimate, começa a ensaiar uma possível aposentadoria do MMA. "Bones" tem a primeira defesa de título marcada para o dia 11 de novembro, em Nova York (EUA), pelo UFC 295. O embate, contra o ex-campeão Stipe Miocic, pode sacramentar o fim da carreira do lutador.



Em conversa com o podcast "Overdogs", Jon Jones projetou quem pode ser o futuro da categoria dos pesados. Apesar do sucesso que o brasileiro Jailton Malhadinho vem construindo na companhia, "Bones" foi incisivo na escolha do seu "sucessor" na divisão mais nobre dos esportes de combate.



"Tom Aspinall! Eu acho que ele realmente tem potencial para fazer algo realmente especial na divisão dos pesos pesados. Acho que vai ser difícil para a maioria dos caras batê-lo. Eu realmente acredito nisso", projetou Jon Jones.