Sétima edição do Rei da Praia coroou seis campeões: duas mulheres e quatro homens (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Publicado 11/10/2023 08:00 | Atualizado 11/10/2023 10:19

No último sábado (7), o Nossa Praia Sports, em Manaus-AM, foi palco da sétima edição do Rei da Praia, evento de Beach Wrestling que contou com grandes lutas e consagrou o CT Átrio como campeão por equipes. No segundo lugar veio a Octávio Almeida, com o Projeto Suçuarana em terceiro.



Idealizado pelo atleta de Wrestling, multicampeão e capitão da PM Tasso Alves, o evento reúne diferentes modalidades de luta agarrada para disputas na praia, e desde a sua estreia, vem atraindo cada vez mais atletas e fãs.

"Falar do Rei da Praia é como falar de um filho meu. São 10 anos de existência desse sonho, dessa experiência que é o Desafio Rei e Rainha da Praia. E na sétima edição tivemos os melhores atletas da luta agarrada na areia dando um show aqui. A sensação é de dever cumprido", analisou Tasso.



Entre os destaques do Rei da Praia 7 no avançado masculino estiveram os campeões Ramon Costa (Academia Carioca) na categoria acima de 100kg, além de Luiggi Chanci até 90kg, Elivaldo Feitosa até 80kg e Lucas Lameira até 75kg, todos representantes do Projeto Atleta Cidadão.



Já no avançado feminino, o show ficou por conta de Claudiane Costa (Ribeiro Jiu-Jitsu), campeã até 55kg, e Any Ilary (Projeto Atleta Cidadão), que venceu na divisão até 70kg.

Torcida lotou o Nossa Praia Sports, em Manaus-AM (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Elivaldo Feitosa, vale citar, chegou ao seu terceiro título no evento, e na final do Rei da Praia 7, venceu Luiz Paulo, faixa-preta da Alliance Jiu-Jitsu, por 3 a 1. Atleta da seleção brasileira de Wrestling, o amazonense celebrou:



Elivaldo Feitosa, vale citar, chegou ao seu terceiro título no evento, e na final do Rei da Praia 7, venceu Luiz Paulo, faixa-preta da Alliance Jiu-Jitsu, por 3 a 1. Atleta da seleção brasileira de Wrestling, o amazonense celebrou:

"É sempre muito gratificante lutar aqui no evento do Tasso Alves. Eu costumo dizer que isso aqui é a minha vida, eu treino para ser campeão, mas o Luiz Paulo é um atleta duríssimo, um cara do Jiu-Jitsu, aqui não é muito a praia dele, mas deu trabalho. Porém, como eu falei antes da luta, pra ganhar de mim teria que fazer uma forçinha e nessa vez deu bom pra mim. Já deixo aqui também um desafio ao Luiz: agora vou atrás dele no No-Gi", encerrou o campeão até 80kg.