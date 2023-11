Peso-pesado Malhadinho foi um dos destaques do evento em São Paulo - (Foto: Reprodução UFC)

Peso-pesado Malhadinho foi um dos destaques do evento em São Paulo(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 06/11/2023 10:00 | Atualizado 06/11/2023 15:30

O card principal do UFC São Paulo, que aconteceu neste sábado (4), no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, entregou ao público grandes lutas. Líder do Esquadrão Brasileiro na noite, Jailton Malhadinho dominou de forma ampla o combate contra Derrick Lewis do início ao fim e venceu a disputa principal por decisão unânime. Já no co-main event, Gabriel Marretinha foi nocauteado no segundo round por Nicolas Dalby de virada, perdendo a invencibilidade na carreira.



Completando o card principal do UFC São Paulo, Rodrigo Zé Colmeia venceu Don'Tale Mayes em luta estratégica no peso-pesado. Já Caio Borralho esteve perto de nocautear Abus Magomedov, mas venceu por decisão unânime. Por fim, Elves Brener nocauteou Kaynan Kruschewsky no primeiro round em duelo brasileiro. Rodolfo Vieira estaria em ação no show, mas Armen Petrosyan passou mal e foi vetado pela equipe médica.

Com pouco mais de 30 segundos no main event do UFC São Paulo, Jailton Malhadinho derrubou Derrick Lewis e passou a trabalhar no chão, buscando encaixar o katagatame para finalizar. O americano até tentou se levantar, mas o baiano - extremamente dominante - não dava espaços e passou a conectar golpes no ground and pound. Perto do fim do round, o americano esboçou uma reação. O segundo assalto começou com Lewis atacando com um cruzado, no entento, o brasileirou se esquivou e aproveitou para novamente levar o rival ao chão.Em desvantagem no duelo, Derrick partiu para o ataque e desferiu uma joelhada voadora, além de alguns golpes que foram defendidos por Malhadinho. O fanático torcedor do Vitória novamente usou a luta agarrada e quase finalizou. No quarto round, o panorama seguiu o mesmo e Jailton aplicava um seminário de Jiu-Jitsu no main event do UFC São Paulo, onde teve paciência e manteve o americano com as costas no solo até o fim da parcial. No round final, Malhadinho seguiu dominante no grappling e garantiu o triunfo de forma categórica para se manter invicto no Ultimate e desafiar Cyril Gane.A luta começou eletrizante no co-main event do UFC São Paulo, com os atletas partindo para trocação franca. Gabriel Marretinha levava a melhor nos low kicks, enquanto Nicolas Dalby buscava o jogo de clinch. O brasileiro conseguiu uma queda no dinamarquês e, rapidamente, chegou na posição de meia-guarda, onde conectou diversas cotoveladas.A disputa seguiu com um ritmo alto no segundo round, quando Marretinha derrubou o rival duas vezes antes do primeiro minuto. Apesar de ter mais tempo para buscar uma finalização, o brasileiro não segurou Dalby no chão. O europeu se levantou e iniciou uma reviravolta no combate. "Danish Dynamite" passou a golpear com maior contundência e Gabriel sentiu os golpes. Após uma blitz, o árbitro Jason Herzog encerrou a disputa no segundo round.Com a vitória no UFC São Paulo, Dalby engata o quarto triunfo seguido na companhia. Já Marretinha, que estava invicto na carreira, conhece o primeiro revés no MMA profissional.O primeiro round iniciou com Rodrigo Zé Colmeia tomando a iniciativa do confronto. Apostando na luta em pé, o brasileiro conectou bons golpes no rival, que tentava responder sem levar perigo. O mineiro seguiu pressionando Don'Tale Mayes na grade e acertou uma sequência de socos no corpo do oponente.No segundo round, Zé Colmeia conectou os melhores golpes e apresentava um plano de luta ofensivo. Rodrigo se mantinha pontuado, enquanto Male estava visivelmente cansado e apostava suas fichas apenas nos contra-ataques. No último assalto, o ritmo de ambos os lutadores diminuiu, porém o brasileiro ainda era mais certeiro nos golpes. No entanto, a falta de ação foi notada pelo público, que chegou a vaiar os lutadores no UFC São Paulo.No fim, por unanimidade, Zé Colmeia volta a derrotar Male pelo UFC e agora engata uma série de três vitórias. Já "Lord Kong" volta a ser derrotado e passa a registrar quatro reveses em sete aparições na companhia.O primeiro round teve os lutadores procurando à distância para poder atacar. Enquanto Caio Borralho buscava os chutes altos que paravam na guarda de Abus Magomedov, o russo tentava pressionar o brasileiro contra a grade. O maranhense tentou uma queda que foi bem defendida. Antes do fim do assalto, Abus acertou o lutador da Fight Nerds com um dedada não intencional no olho, onde o Borralho solicitou uma pausa para se recuperar.O combate permaneceu com muito estudo na segunda etapa. Aos poucos, Caio conectou jabs e foi encontrando à distância, entretanto, o confronto seguiu equilibrado. O round decisivo parecia que ia manter o mesmo ritmo dos assaltos anteriores, mas no meio da parcial, Abus sentiu uma cotovelada de Borralho, que aplicou uma blitz e conectou uma joelhada voadora. O russo foi ao chão com pouco mais de dois minutos para o fim da luta e o brasileiro até ensaiou uma finalização, mas não teve sucesso.No fim, por decisão unânime dos jurados, Borralho ficou com a vitória no UFC São Paulo e engatou o quinto triunfo seguido no peso-médio. Ainda no cage, o lutador desafiou o sul-africano Dricus Du Plessis - segundo colocado no ranking da categoria. Já Magomedov conhece o segundo revés consecutivo e fica com retrospecto negativo no Ultimate (1-2).