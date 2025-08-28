Vindo de vitória, Gabriel Marretinha vai encarar Randy Brown no card do UFC Rio, em outubro - (Foto: Reprodução)

Vindo de vitória, Gabriel Marretinha vai encarar Randy Brown no card do UFC Rio, em outubro (Foto: Reprodução)

Publicado 28/08/2025 16:00

O card do UFC Rio, marcado para 11 de outubro, ganhou dois novos confrontos que prometem movimentar a torcida brasileira. Gabriel “Marretinha” Bonfim, atual número 14 do ranking dos meio-médios, retorna ao octógono para encarar Randy Brown, enquanto Ricardo “Carcacinha” Ramos terá pela frente o turco Kaan Ofli na divisão dos penas. As informações foram confirmadas pelos perfis "MMA Latinoamérica" e "ESPN Brasil", respectivamente.