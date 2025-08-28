Vindo de vitória, Gabriel Marretinha vai encarar Randy Brown no card do UFC Rio, em outubro (Foto: Reprodução)
Marretinha chega para o duelo embalado por vitória sobre o veterano Stephen “Wonderboy” Thompson. Por mais que o resultado tenha dividido opiniões entre analistas e fãs, o brasileiro manteve sua posição entre os Top 15 da categoria. Após desafiar Colby Covington para um confronto direto, Gabriel acabou designado para enfrentar Brown, que vem de triunfo sobre Nicolas Dalby.
Já Ricardo Carcacinha encara um compromisso decisivo diante da torcida brasileira no UFC Rio. O paulista atravessa fase instável, com três derrotas nos últimos cinco compromissos, incluindo o revés sofrido em março deste ano, para Jose Mariscal. Aos 30 anos, o lutador busca reabilitação contra Kaan Ofli, finalista do The Ultimate Fighter, que foi superado pelo brasileiro Mairon Santos.
Com a adição dessas lutas, o card do UFC Rio se torna ainda mais atrativo e reforça a presença brasileira no evento, que promete clima de “caldeirão” na Farmasi Arena.
CARD PROVISÓRIO:
UFC Rio
Farmasi Arena, no Rio de Janeiro
Sábado, 11 de outubro de 2025
Transmissão: UFC Fight Pass via streaming
Peso-leve: Charles do Bronx x Rafael Fiziev
Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso meio-médio: Vicente Luque x Santiago Ponzinibbio
Peso-pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
Peso-palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso-galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva
Peso-mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso-mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso-pena: Lucas Almeida x Michael Aswell
Peso meio-médio: Gabriel Marretinha x Randy Brown
Peso-pena: Ricardo Carcacinha x Kaan Ofli
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.