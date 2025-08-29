Evento promete grandes lutas em busca das premiações - (Foto: Divulgação)

Evento promete grandes lutas em busca das premiações(Foto: Divulgação)

Publicado 29/08/2025 09:00

O Jungle Fight 140, que celebra os 22 anos da organização, desembarca em Vila Velha, Espírito Santo, no próximo dia 20 de setembro, para uma etapa decisiva do GP feminino peso-mosca do Fight do Milhão. As semifinais acontecem no ginásio poliesportivo João Goulart, o “Tartarugão”, e vão definir as finalistas que disputarão o prêmio de meio milhão de reais, o maior da história do MMA brasileiro.



Os ingressos são gratuitos e já podem ser garantidos pelo site oficial do evento (https://junglefc.com.br/ingressos-140/). A Globo transmite as semifinais do Fight do Milhão ao vivo, logo após o programa “Altas Horas”, enquanto o Sportv e o canal Combate transmitem o card completo, também ao vivo, a partir das 20h, no horário de Brasília.



Em uma das semifinais, a baiana Layze Cerqueira encara a carioca Yasmin Guimarães. Layze garantiu sua vaga ao finalizar Fernanda Barbosa no segundo round, enquanto Yasmin superou Leidiane Fernandes por decisão dividida. Do outro lado da chave, a fluminense Brena Cardozo mede forças com a paulista Queila Braga. Brena avançou após vencer Nágila “Goku” por decisão unânime, e Queila dominou Thaiany Lopes também em vitória unânime.