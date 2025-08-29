Evento promete grandes lutas em busca das premiações(Foto: Divulgação)
Os ingressos são gratuitos e já podem ser garantidos pelo site oficial do evento (https://junglefc.com.br/ingressos-140/). A Globo transmite as semifinais do Fight do Milhão ao vivo, logo após o programa “Altas Horas”, enquanto o Sportv e o canal Combate transmitem o card completo, também ao vivo, a partir das 20h, no horário de Brasília.
Em uma das semifinais, a baiana Layze Cerqueira encara a carioca Yasmin Guimarães. Layze garantiu sua vaga ao finalizar Fernanda Barbosa no segundo round, enquanto Yasmin superou Leidiane Fernandes por decisão dividida. Do outro lado da chave, a fluminense Brena Cardozo mede forças com a paulista Queila Braga. Brena avançou após vencer Nágila “Goku” por decisão unânime, e Queila dominou Thaiany Lopes também em vitória unânime.
As vencedoras se encontram na grande final do Fight do Milhão, marcada para o dia 25 de outubro, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Na mesma data, será realizada a decisão do GP masculino peso leve.
Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail celebrou o retorno da organização ao Espírito Santo:
“Vila Velha será o grande palco da semifinal do Fight do Milhão, que vai pagar o maior prêmio da história do MMA brasileiro. Agradeço ao prefeito Arnaldinho Borgo, ao deputado federal Dr. Vitor Linhalis e ao governador Renanto Casagrande, pelo apoio e por investirem no esporte como ferramenta de inclusão social.”
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, reforçou a importância da presença de atletas locais:
“Quero os nossos lutadores em ação. As vagas estão abertas. Quero nossos atletas presentes para se sagrarem campeões em suas lutas.”
Já o deputado federal Dr. Vitor Linhalis destacou o simbolismo da edição:
“Não percam, dia 20 de setembro, no Tartarugão, em Vila Velha. Vamos promover a edição de comemoração de 22 anos do Jungle Fight.”
