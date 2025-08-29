Rodrigo Gracie, Laurie Gracie e o Renzo na Aldeia Teko Haw - (Foto: Divulgação)

Rodrigo Gracie, Laurie Gracie e o Renzo na Aldeia Teko Haw(Foto: Divulgação)

Publicado 29/08/2025 08:00 | Atualizado 29/08/2025 15:58

Renzo Gracie esteve em Brasília no início desta semana para ministrar um seminário na academia Martial 81, que reuniu 300 participantes presencialmente e mais de 3 mil espectadores em transmissão ao vivo no YouTube.



Durante o encontro, Renzo compartilhou técnicas, histórias e experiências que marcaram sua trajetória no jiu-jitsu e no MMA. Ele também acompanhou treinos da equipe brasiliense RPlay e visitou projetos sociais, como um numa escola pública da Vila Planalto e o Curumins BJJ, iniciativa voltada para crianças e jovens indígenas e que é apoiado pela pela Martial 81.