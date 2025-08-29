Rodrigo Gracie, Laurie Gracie e o Renzo na Aldeia Teko Haw(Foto: Divulgação)
Durante o encontro, Renzo compartilhou técnicas, histórias e experiências que marcaram sua trajetória no jiu-jitsu e no MMA. Ele também acompanhou treinos da equipe brasiliense RPlay e visitou projetos sociais, como um numa escola pública da Vila Planalto e o Curumins BJJ, iniciativa voltada para crianças e jovens indígenas e que é apoiado pela pela Martial 81.
Além da agenda esportiva, Renzo se reuniu com autoridades, incluindo o ministro do Esporte, André Fufuca, e o secretário de Esporte do Distrito Federal, Renato Junqueira.
Empolgado com o que viu, o veterano destacou a força da capital no cenário nacional:
“Na minha vinda a Brasília constatei que o jiu-jitsu daqui é hoje um dos maiores e melhores do Brasil, assim como o crescimento exponencial do MMA. O mundo precisa saber disso, além da transformação social que estes dois esportes promovem por aqui”, disse Renzo.
Anfitrião da visita, Klaus Nascimento, responsável pela Martial 81, ressaltou o impacto do encontro:
“Quem teve a oportunidade de compartilhar momentos com o mestre Renzo Gracie viveu a essência do verdadeiro jiu-jitsu em todas as esferas. Ele é o lendário embaixador da arte suave no mundo e, com autoridade e simpatia, dialoga desde a faxineira até a mais alta autoridade pública. Um verdadeiro símbolo do jiu-jitsu moderno.”
Klaus Nascimento também anunciou que a Martial 81, no Altiplano Lago Sul, será a primeira filial oficial da rede Renzo Gracie em Brasília. O sucesso do seminário também garantiu uma nova edição para um fim de semana em 2026, com data a ser confirmada.
