Astro do UFC, Charles do Bronx quer disputar cinturão novamente - (Foto: UFC)

Publicado 25/09/2025 07:45

O suspense chegou ao fim: Charles do Bronx tem novo adversário para o UFC Rio, que acontece no dia 11 de outubro, na “Cidade Maravilhosa”. Após a saída de Rafael Fiziev por lesão, o UFC confirmou na última terça-feira (23) que o polonês Mateusz Gamrot, oitavo colocado no ranking dos leves, será o responsável por encarar o ex-campeão brasileiro na luta principal do evento.



A confirmação garante a presença de Charles do Bronx no único card da organização no Brasil em 2025, um ponto crucial para a manutenção do apelo do espetáculo. Os ingressos se esgotaram rapidamente, em grande parte pelo retorno de Charles como protagonista diante da torcida brasileira, após anos atuando no exterior.