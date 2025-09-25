Astro do UFC, Charles do Bronx quer disputar cinturão novamente (Foto: UFC)
A confirmação garante a presença de Charles do Bronx no único card da organização no Brasil em 2025, um ponto crucial para a manutenção do apelo do espetáculo. Os ingressos se esgotaram rapidamente, em grande parte pelo retorno de Charles como protagonista diante da torcida brasileira, após anos atuando no exterior.
O desafio, entretanto, muda completamente de configuração. Contra Fiziev, Charles vinha preparando um camp voltado para enfrentar um striker de elite, campeão mundial de Muay Thai. Agora, terá que redirecionar sua estratégia para lidar com um grappler de alto nível, especialista em Wrestling e transições no solo. A mudança de estilo a menos de três semanas da luta representa um cenário de risco, mas também um teste de adaptação para o atleta da Chute Boxe/Diego Lima.
Gamrot provoca e pressiona
Desde que a lesão de Fiziev foi anunciada, vários nomes se ofereceram para enfrentar Charles do Bronx, entre eles Renato Moicano e Benoit St-Denis. Porém, Gamrot foi quem mais se destacou, adotando um tom incomum em suas declarações públicas. O polonês passou a provocar Charles abertamente, insinuando que o brasileiro estaria evitando enfrentá-lo. Essa postura mais agressiva pode ter pesado a favor de sua escolha como substituto.
Além da pressão do próprio Gamrot, a falta de alternativas de alto nível disponíveis para a data também contribuiu para a definição. Agora, o UFC tem não apenas uma luta principal mantida, mas também uma rivalidade pronta para ser explorada na promoção do card. Do Bronx, que busca se recuperar da derrota sofrida para Ilia Topuria, em junho, terá pela frente um adversário de estilo completamente distinto, o que promete acrescentar ainda mais imprevisibilidade ao duelo.
