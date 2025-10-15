BJJ Storm XIV vai agitar Nova Lima, em Minas Gerais (Foto Dani Xavier)
A expectativa por grandes atletas e equipes em ação - além de disputas de alto nível -, porém, segue a mesma. E no que depender do BJJ Storm, os competidores podem esperar mais uma festa do Jiu-Jitsu mineiro.
“A gente recebe muitas propostas para fazer o evento em outros municípios e até estados, então estamos aproveitando as obras no SESC para testar a operação em outros lugares. Até então tem sido um sucesso. É aquela premissa que o atleta vai onde o evento está, né. Na última edição conseguimos superar as expectativas de outro evento antes do nosso no mesmo local que teve problemas de fluxo, e é assim mesmo, temos consciência de que servimos de modelo e é bom ver que nosso modelo funciona também para resolver problemas de outros eventos", afirmou Roberto Benatti, um dos sócios do BJJ Storm, que completou:
"Estamos todos em prol do Jiu-Jitsu e proporcionar eventos de qualidade nos deixa muito feliz. Tem gente que viaja o Brasil inteiro e vai até pra fora para disputar eventos consolidados, isso prova que estamos no caminho certo. A cidade - em nome da Prefeitura de Nova Lima - irá nos acolher com um ginásio novinho, moderno e de fácil acesso. Fizemos uma visita lá e ficamos surpresos com a estrutura".
Com inscrições abertas no site www.bjjstorm.com.br, o BJJ Storm XIV contará com as tradicionais disputas Gi & No-Gi, superlutas no formato "Mano a Mano" do kids ao master e até 35 mil reais em prêmios. Por todos esses motivos, Claudio Caloquinha, idealizador do evento, projetou:
"Vamos encerrar a temporada com chave de ouro e sigo trabalhando forte daqui. Saber que estamos construindo algo grandioso me motiva a lutar e vencer. Aguardamos vocês em Nova Lima para celebrar a nossa temporada de 2025”.
SERVIÇO:
BJJ Storm XIV
Data: Dias 1 e 2 de novembro de 2025
Local: Ginásio Wilson Fernandes Reis - Padre Osvaldo B Pena, Nova Lima-MG
Inscrições: www.bjjstorm.com.br
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.