BJJ Storm XIV vai agitar Nova Lima, em Minas Gerais (Foto Dani Xavier)

Publicado 15/10/2025 17:00 | Atualizado 16/10/2025 13:27

Tudo definido para o BJJ Storm XIV! Com o SESC Contagem em obras, o evento que promete fechar o ano da organização com chave de ouro foi marcado para o Ginásio Wilson Fernandes Reis, em Nova Lima, também Minas Gerais, nos dias 1 e 2 de novembro.

A expectativa por grandes atletas e equipes em ação - além de disputas de alto nível -, porém, segue a mesma. E no que depender do BJJ Storm, os competidores podem esperar mais uma festa do Jiu-Jitsu mineiro.“A gente recebe muitas propostas para fazer o evento em outros municípios e até estados, então estamos aproveitando as obras no SESC para testar a operação em outros lugares. Até então tem sido um sucesso. É aquela premissa que o atleta vai onde o evento está, né. Na última edição conseguimos superar as expectativas de outro evento antes do nosso no mesmo local que teve problemas de fluxo, e é assim mesmo, temos consciência de que servimos de modelo e é bom ver que nosso modelo funciona também para resolver problemas de outros eventos", afirmou Roberto Benatti, um dos sócios do BJJ Storm, que completou:"Estamos todos em prol do Jiu-Jitsu e proporcionar eventos de qualidade nos deixa muito feliz. Tem gente que viaja o Brasil inteiro e vai até pra fora para disputar eventos consolidados, isso prova que estamos no caminho certo. A cidade - em nome da Prefeitura de Nova Lima - irá nos acolher com um ginásio novinho, moderno e de fácil acesso. Fizemos uma visita lá e ficamos surpresos com a estrutura".