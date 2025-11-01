Larissa Pacheco se vê pronta para retornar ao UFC - (Foto: Reprodução)

Publicado 01/11/2025 12:00

Após encerrar de forma surpreendente seu vínculo com a PFL, Larissa Pacheco está oficialmente livre no mercado e já sabe qual é seu próximo objetivo: retornar ao UFC. Ex-campeã dos torneios peso-leve e peso-pena da Professional Fighters League, a paraense mira uma nova oportunidade no maior palco do MMA mundial, onde competiu no início da carreira.



Em entrevista ao site "MMA Fighting", a brasileira fez um apelo direto ao presidente do UFC, Dana White, afirmando estar pronta para mostrar uma versão mais madura e completa do que a que estreou no evento há quase uma década. Larissa Pacheco relembrou que, em sua primeira passagem, entre 2014 e 2015, era “muito jovem”, quando acabou superada por Jéssica Bate-Estaca e Germaine de Randamie.



“Dana, eu estou aqui! Estou na disposição, estou aqui para provar que eu tenho capacidade de estar aí (no UFC), de mostrar um ótimo resultado, de mostrar uma Larissa diferente. Afinal, eu era muito criança quando entrei no UFC. E hoje eu tenho maturidade, estrutura – tanto para bater o peso quanto para chegar lá e dar show”, declarou a lutadora.