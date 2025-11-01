Larissa Pacheco se vê pronta para retornar ao UFC (Foto: Reprodução)
Em entrevista ao site "MMA Fighting", a brasileira fez um apelo direto ao presidente do UFC, Dana White, afirmando estar pronta para mostrar uma versão mais madura e completa do que a que estreou no evento há quase uma década. Larissa Pacheco relembrou que, em sua primeira passagem, entre 2014 e 2015, era “muito jovem”, quando acabou superada por Jéssica Bate-Estaca e Germaine de Randamie.
“Dana, eu estou aqui! Estou na disposição, estou aqui para provar que eu tenho capacidade de estar aí (no UFC), de mostrar um ótimo resultado, de mostrar uma Larissa diferente. Afinal, eu era muito criança quando entrei no UFC. E hoje eu tenho maturidade, estrutura – tanto para bater o peso quanto para chegar lá e dar show”, declarou a lutadora.
Enquanto aguarda uma definição sobre o futuro, Larissa Pacheco tem treinado ao lado de Amanda Nunes, que pode encerrar sua aposentadoria para enfrentar Kayla Harrison, atual campeã peso-galo do Ultimate. A parceria com a ex-dupla campeã e integrante do Hall da Fama pode pesar a favor da paraense, especialmente pela influência e prestígio que Amanda mantém junto à diretoria do UFC.
“A parceria com a Amanda (Nunes) também está agregando. Só mostra a minha potência de atleta. É só chamar que eu estou pronta para entrar. (…) É a minha meta de vida hoje. Eu já cheguei em muitos lugares, agora é de volta para casa, e quem sabe, logo, logo chegar no cinturão do UFC também”, completou.
Além do apelo esportivo, há um atrativo extra em sua possível contratação: a rivalidade com Kayla Harrison. As duas se enfrentaram três vezes na PFL, com duas vitórias da americana e uma da brasileira — incluindo o triunfo histórico de Larissa na final de 2022, que encerrou a invencibilidade da judoca no MMA. A revanche em um palco como o UFC poderia atrair grande interesse dos fãs.
O principal obstáculo, no entanto, é a questão do peso. Desde que deixou o Ultimate, Pacheco não atua na divisão dos galos (até 61kg), faixa limite atualmente disponível para as mulheres mais pesadas no plantel. Caso aceite o desafio, a brasileira precisará realizar um corte físico significativo para competir novamente na categoria — cenário semelhante ao enfrentado por Kayla em sua transição ao UFC.
