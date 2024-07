Alysha Newman estará presente nos Jogos Olímpicos de Paris - Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 11:48

Rio - A atleta Alysha Newman, de 30 anos, celebrou em suas redes sociais a chegada dos Jogos Olímpicos de Paris. Após disputar a edição do Diamond League, competição importante de atletismo na Inglaterra, a canadense mostrou seu foco na competição que terá sua abertura nesta sexta-feira.

"Desativar a gravidade Ativar a levitação. Os ingleses sabem sempre como aparecer e aparecer. A multidão em Londres foi incrível! Próxima parada: Paris-2024", publicou Alysha Newman.

Atleta do salto com vara, Alysha Newman vai para sua terceira Olimpíada. Ela esteve presente no Rio de Janeiro e em Tóquio, Desde 2021, a canadense tem uma conta no OnlyFans.