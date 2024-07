Isaquias Queiroz é o principal nome do Brasil na canoagem - Adrian Rodrigues/Canoagem Brasileira

Isaquias Queiroz é o principal nome do Brasil na canoagemAdrian Rodrigues/Canoagem Brasileira

Publicado 26/07/2024 08:00

Rio - Principal nome da canoagem de velocidade do Brasil, Isaquias Queiroz chega com grande favoritismo à medalha nos Jogos Olímpicos de Paris. Entre os dias 6 e 9 de agosto, no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, o atual campeão no C1 1000m estará em ação para, quem sabe, aumentar seu quadro pessoal de medalhas.

Isaquias já soma quatro conquistas olímpicas, sendo uma de ouro, duas pratas e um bronze, sendo o único atleta do Brasil a conquistar três em uma única edição, em 2016, no Rio. O baiano de Ubaitaba, de 30 anos, tirou período de descanso após maratona de competições e chega preparado e no auge de sua carreira.

"Um ano de descanso, de repouso. Eu vinha de nove anos com títulos de mundiais. Então tinha uma hora que eu precisava dar uma sossegada, descansar um pouco. Foi bom para mim, para o meu corpo, para a minha mente. Merecido pelo que eu tinha feito pelo Brasil, pela modalidade. E a gente voltou com tudo e esperamos chegar bem em Paris agora", disse, ao O DIA.

Os Jogos de Paris podem ser especiais demais para Isaquias, que está na briga para se tornar o maior medalhista individual em edições do evento na história do esporte brasileiro. Questionado sobre possível pressão, o canoísta despistou sobre o assunto e optou por focar nas suas provas.

"Acho que tem uma pressão que eu posso ter de me superar, né, porque a Rebeca Andrade, da ginástica, vai ter cinco provas na Olimpíada. Então ela pode chegar mais que eu. Só que eu vou focar no meu, né? (risos). Primeiramente, eu vou focar na execução do meu trabalho, que é executar o que eu fiz no treinamento na hora da prova ali, e a consequência, o resultado, foi o que eu treinei. Não vai ter milagre", destacou.

Isaquias também irá remar na categoria C2 500m, ao lado de Jacky Godmann, seu parceiro em Tóquio. Sobre a formação, o canoísta deixou a missão para o treinador Lauro de Souza.

"Lauro está fazendo várias formações para ver qual vai ser a melhor embarcação. Eu estou remando também com o Jacky, que foi o parceiro de 2021. Às vezes eu remo na frente, às vezes remo atrás, nunca remei em barco no C2. O Lauro está tentando ver essa formação porque, como eu sou muito rápido no C1 500, então se eu estiver na frente puxando o ritmo, talvez o barco possa andar mais ainda."

Isaquias e Jacky abriram o calendário juntos nas Eliminatórias do C2 500m Masculino no dia 6/8, às 5h30 (de Brasília), com as quartas de final previstas para o mesmo dia, às 8h50. Isaquias competirá no C1 1000m no dia seguinte, com a primeira rodada às 6h40. A final do C2 será no dia 8, às 8h20, e do C1 no dia seguinte, às 8h50.