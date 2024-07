Beatriz Tavares se classificou para próxima fase no Remo Single Skiff Feminino - AFP

Publicado 27/07/2024 06:07 | Atualizado 27/07/2024 08:44

França - Beatriz Tavares, de 29 anos, está nas quartas de final do Remo Single Skiff feminino. A brasileira ficou na terceira colocação na sua etapa, neste sábado, e conseguiu a marca para se classificar diretamente para a próxima fase dos Jogos Olímpicos de Paris.

A atleta do Botafogo obteve o tempo de 7 min 49 segundos e 66 milésimos. Em primeiro lugar ficou a atleta da Lituânia, Viktorija Senkute, seguida da bielorrussa Tatsiana Klimovich.



Antes de Beatriz, o Brasil já havia conseguido uma classificação para a próxima fase no Single Skiff feminino. Primeiro atleta do país a competir no dia, Lucas Verthein também terminou sua prova em terceiro lugar e avançou de fase.