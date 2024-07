Henrique Honorato em ação pela seleção brasileira masculina de vôlei - Reprodução

Publicado 27/07/2024 12:21 | Atualizado 27/07/2024 12:23

Paris - O ponteiro Henrique Honorato valorizou a posição de 13º jogador da seleção brasileira masculina de vôlei. Ele faz parte do grupo, mas é oficialmente conhecido como "AP" (atleta não competidor), ou seja, só é acionado caso algum dos outros 12 titulares se machuque.



Com a lesão na panturrilha esquerda de Alan, Honorato esteve em quadra na derrota do Brasil para a Itália, por 3 sets a 1, na manhã deste sábado (27) . A Federação Internacional de Voleibol (FIVB), porém, esclareceu que se o jogador lesionado puder retornar, ele retomará seu posto de titular.

"Estou muito feliz de estar vivendo isso. É um motivo de muito orgulho e uma realização de sonho de criança, de infância", declarou o brasileiro ao site oficial das Olimpíadas.

Os atletas não competidores podem treinar com o time titular, mas só ficam na Vila Olímpica caso tenham apoio do Comitê Olímpico Nacional, que é o caso de Honorato no vôlei masculino.

Destaque da Seleção, Darlan agradece apoio dos brasileiros

Principal jogador do Brasil no confronto, com 25 pontos, o oposto Darlan lamentou a derrota na estreia na Olimpíada de Paris e agradeceu aos torcedores nas redes sociais.

"Passando para agradecer a torcida de todo mundo que acordou cedo para assitir. Estreamos com o pé esquerdo e vamos trabalhar duro pra trazer essa vitória no proximo jogo e dar a volta por cima. Valeu, pessoal", escreveu o camisa 28.

Em busca da recuperação, a Seleção masculina de vôlei voltará à quadra na próxima quarta-feira (31), às 4h (de Brasília), contra a Polônia. Depois, encerrará a primeira fase diante do Egito. O jogo será na sexta-feira (2), às 8h (também de Brasília).